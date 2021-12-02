Глава разведслужбы Британии о поддержке суверенитета Украины: Мы должны сдерживать Россию

Британская разведка опасается угрозы со стороны России, поэтому предпринимает меры для сохранения безопасности. Среди приоритетов работы – поддержка суверенитета Украины. Об этом 2 декабря сказал во время выступления в Международном институте стратегических исследований глава Секретной разведслужбы Британии (MI6) Ричард Мур, сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

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"Зачастую эта российская государственная деятельность носит скрытый характер или по крайней мере отрицается. Однако мы также наблюдаем более наглую деятельность, часто связанную с личным обогащением элит вокруг президента Путина – отрицание которой становится все более неправдоподобным", – подчеркнул он.

Мур добавил, что внешняя политика России противоречит общепринятым международным правилам. По его словам, партнеры Британии "должны противостоять и сдерживать деятельность России".

Глава MI6 призвал союзников демонстрировать России поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Он подчеркнул, что Крым – это украинская территория.

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Яна Катасонова

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