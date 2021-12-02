UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава разведслужбы Британии о поддержке суверенитета Украины: Мы должны сдерживать Россию

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 17:56
Глава разведслужбы Британии о поддержке суверенитета Украины: Мы должны сдерживать Россию - Фото
Ричард Мур (фото - ЕРА)

Британская разведка опасается угрозы со стороны России, поэтому предпринимает меры для сохранения безопасности. Среди приоритетов работы – поддержка суверенитета Украины. Об этом 2 декабря сказал во время выступления в Международном институте стратегических исследований глава Секретной разведслужбы Британии (MI6) Ричард Мур, сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Зачастую эта российская государственная деятельность носит скрытый характер или по крайней мере отрицается. Однако мы также наблюдаем более наглую деятельность, часто связанную с личным обогащением элит вокруг президента Путина – отрицание которой становится все более неправдоподобным", – подчеркнул он.

Мур добавил, что внешняя политика России противоречит общепринятым международным правилам. По его словам, партнеры Британии "должны противостоять и сдерживать деятельность России".

Глава MI6 призвал союзников демонстрировать России поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Он подчеркнул, что Крым – это украинская территория.

Читайте также: Путин увидел угрозы для России со стороны Украины и НАТО и пугает гиперзвуковым оружием

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
британия разведка союзники суверенитет Ричард Мур
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 