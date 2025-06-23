Глава СБУ: Агенткам СБУ изменяют внешность и имена после выполнения задачи

Среди тех, кто выполнял задачи на территории страны-агрессора, много женщин

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Агенты Службы безопасности Украины выполняют задачи в тылу врага. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица", – сказал он.

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По словам Малюка, среди тех, кто выполнял задачи на территории страны-агрессора, много женщин.

"После успешных операций мы меняем им внешность, документы, они живут с другой фамилией", – рассказал глава СБУ.

Малюк заявил, что руководство высоко ценит всех, кто выполнял задачи в тылу врага.

"Я очень высоко ценю этих людей, общаюсь с ними лично, со всеми. И считаю, что до конца моих дней они со мной, как бы ни сложились обстоятельства. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины, смелых людей", – сказал он.