Глава СБУ: Агенткам СБУ изменяют внешность и имена после выполнения задачи
Агенты Службы безопасности Украины выполняют задачи в тылу врага. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица", – сказал он.
По словам Малюка, среди тех, кто выполнял задачи на территории страны-агрессора, много женщин.
"После успешных операций мы меняем им внешность, документы, они живут с другой фамилией", – рассказал глава СБУ.
Малюк заявил, что руководство высоко ценит всех, кто выполнял задачи в тылу врага.
"Я очень высоко ценю этих людей, общаюсь с ними лично, со всеми. И считаю, что до конца моих дней они со мной, как бы ни сложились обстоятельства. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины, смелых людей", – сказал он.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.