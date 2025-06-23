Глава СБУ: Агенткам СБУ змінюють зовнішність і імена після виконання завдання
Агенти Служби безпеки України виконують завдання в тилу ворога. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
"Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя", – сказав він.
За словами Малюка, серед тих, хто виконував завдання на території країни-агресорки, багато жінок.
"Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем", – розповів глава СБУ.
Малюк заявив, що керівництво високо цінує всіх, хто виконував завдання в тилу ворога.
"Я дуже високо ціную цих людей, спілкуюся з ними особисто, з усіма. І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, як би не склалися обставини. І президент дуже високо цінує цих талановитих, щиро небайдужих до долі України, сміливих людей", – сказав він.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.