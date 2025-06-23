Глава СБУ: Агенткам СБУ змінюють зовнішність і імена після виконання завдання

Серед тих, хто виконував задачі на території країни-агресорки, багато жінок

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Агенти Служби безпеки України виконують завдання в тилу ворога. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя", – сказав він.

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За словами Малюка, серед тих, хто виконував завдання на території країни-агресорки, багато жінок.

"Після успішних операцій ми змінюємо їм зовнішність, документи, вони живуть з іншим прізвищем", – розповів глава СБУ.

Малюк заявив, що керівництво високо цінує всіх, хто виконував завдання в тилу ворога.

"Я дуже високо ціную цих людей, спілкуюся з ними особисто, з усіма. І вважаю, що до кінця моїх днів вони зі мною, як би не склалися обставини. І президент дуже високо цінує цих талановитих, щиро небайдужих до долі України, сміливих людей", – сказав він.