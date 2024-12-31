Глава Северной Кореи поздравил Путина с Новым годом и пожелал "победы над неонацистами"
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Он назвал его "самым близким другом" и пожелал победы в войне против Украины, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).
Ким Чен Ын пожелал, чтобы 2025 год стал для России "годом победы в войне в XXI веке", когда армия оккупантов будет "одолевать неонацистов" и завоевывать "великую победу".
В письме сказано, что Путин – "самый близкий друг и товарищ" северокорейского правителя, а россияне – "братский народ" жителям КНДР.
Ким Чен Ын отметил, что 2024 год привел КНДР и Россию к развитию "традиционных дружественных отношений". Он также выразил готовность еще больше укреплять "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между КНДР и Россией в 2025 году.
- 30 ноября Ким Чен Ын заявил, что Россия имеет право самообороняться от Украины.
- 23 декабря NYT заявило, что США считают, что направление войск КНДР на помощь России было идеей Пхеньяна.
- В то же день сообщалось, что КНДР увеличила поставки оружия в Россию. WSJ поделилось спутниковыми фото.