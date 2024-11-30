Ким Чен Ын заявил, что Россия имеет право самообороняться от Украины

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у России есть право на самооборону против Украины. Об этом он сказал на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым, передает Reuters со ссылкой на центральное информагентство страны.

Северокорейский лидер обвинил Запад и США в том, что они "заставили" Украину применить дальнобойное оружие для ударов по России. Поэтому, Россия "должна принять меры", чтобы "враждебные силы заплатили за это".

Также Ким Чен Ын пообещал, что КНДР продолжит укреплять отношения с Россией во всех сферах, включая военную. Происходить это будет в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, соглашение о котором было подписано в июне, а ратифицировано в ноябре.

"Правительство, армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать политику Российской Федерации по защите ее суверенитета и территориальной целостности от попыток империалистов добиться гегемонии", – сказал глава КНДР.

При этом Ким Чен Ын не стал обсуждать с главой российского Минобороны отправку северокорейских солдат в Россию и возможные поставки оружия.