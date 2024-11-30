Ким Чен Ын заявил, что Россия имеет право самообороняться от Украины
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у России есть право на самооборону против Украины. Об этом он сказал на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым, передает Reuters со ссылкой на центральное информагентство страны.
Северокорейский лидер обвинил Запад и США в том, что они "заставили" Украину применить дальнобойное оружие для ударов по России. Поэтому, Россия "должна принять меры", чтобы "враждебные силы заплатили за это".
Также Ким Чен Ын пообещал, что КНДР продолжит укреплять отношения с Россией во всех сферах, включая военную. Происходить это будет в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, соглашение о котором было подписано в июне, а ратифицировано в ноябре.
"Правительство, армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать политику Российской Федерации по защите ее суверенитета и территориальной целостности от попыток империалистов добиться гегемонии", – сказал глава КНДР.
При этом Ким Чен Ын не стал обсуждать с главой российского Минобороны отправку северокорейских солдат в Россию и возможные поставки оружия.
- 17 ноября Bloomberg писало, что КНДР может направить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет и дальше углубляться. Впоследствии эти данные подтвердил Зеленский.
- 19 ноября сообщалось, что россияне якобы перехватили всего два из восьми ATACMS в Брянской области. Украина ударила по российскому арсеналу.
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- 27 ноября Reuters сообщало, что Трамп рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном. Это может помочь снизить риск конфликта.