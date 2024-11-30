Кім Чен Ин заявив, що Росія має право самооборонятися від України

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Росія має право на самооборону проти України. Про це він сказав на зустрічі з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим, повідомляє Reuters з посиланням на центральне інформагентство країни.

Північнокорейський лідер звинуватив Захід та США у тому, що вони "змусили" Україну застосувати далекобійну зброю для ударів по Росії. Тому Росія "має вжити заходів", щоб "ворожі сили заплатили за це".

Також Кім Чен Ин пообіцяв, що КНДР надалі зміцнюватиме відносини з Росією у всіх сферах, включно з військовою. Відбуватиметься це в рамках всеосяжного стратегічного партнерства, угода про яке була підписана у червні, а ратифікована у листопаді.

"Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту її суверенітету та територіальної цілісності від спроб імперіалістів досягти гегемонії", – сказав глава КНДР.

Водночас Кім Чен Ин не став обговорювати з головою російського Міноборони відправлення північнокорейських солдатів до Росії та можливі постачання зброї.