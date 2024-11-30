Кім Чен Ин заявив, що Росія має право самооборонятися від України
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Росія має право на самооборону проти України. Про це він сказав на зустрічі з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим, повідомляє Reuters з посиланням на центральне інформагентство країни.
Північнокорейський лідер звинуватив Захід та США у тому, що вони "змусили" Україну застосувати далекобійну зброю для ударів по Росії. Тому Росія "має вжити заходів", щоб "ворожі сили заплатили за це".
Також Кім Чен Ин пообіцяв, що КНДР надалі зміцнюватиме відносини з Росією у всіх сферах, включно з військовою. Відбуватиметься це в рамках всеосяжного стратегічного партнерства, угода про яке була підписана у червні, а ратифікована у листопаді.
"Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту її суверенітету та територіальної цілісності від спроб імперіалістів досягти гегемонії", – сказав глава КНДР.
Водночас Кім Чен Ин не став обговорювати з головою російського Міноборони відправлення північнокорейських солдатів до Росії та можливі постачання зброї.
- 17 листопада Bloomberg писало, що КНДР може спрямувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою й надалі поглиблюватиметься. Згодом ці дані підтвердив Зеленський.
- 19 листопада повідомлялося, що росіяни нібито перехопили лише два з восьми ATACMS у Брянській області. Україна вдарила по російському арсеналу.
- 21 листопада російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орешник". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
- 27 листопада Reuters повідомляло, що Трамп розглядає можливість прямих переговорів із Кім Чен Ином. Це допоможе знизити ризик конфлікту.