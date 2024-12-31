Глава Північної Кореї привітав Путіна з Новим роком та побажав "перемоги над неонацистами"

Володимир Путін та Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин написав листа російському диктатору Володимиру Путіну. Він назвав його "найближчим другом" і побажав перемоги у війні проти України, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

Кім Чен Ин побажав, щоб 2025 рік став для Росії "роком перемоги у війні в XXI столітті", коли армія окупантів "долатиме неонацистів" і завойовуватиме "велику перемогу".

У листі сказано, що Путін – "найближчий друг і товариш" північнокорейського правителя, а росіяни – "братній народ" мешканцям КНДР.

Кім Чен Ин зазначив, що 2024 рік привів КНДР і Росію до розвитку "традиційних дружніх відносин". Він також висловив готовність ще більше зміцнювати "всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та Росією у 2025 році.