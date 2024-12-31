Глава Північної Кореї привітав Путіна з Новим роком та побажав "перемоги над неонацистами"
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин написав листа російському диктатору Володимиру Путіну. Він назвав його "найближчим другом" і побажав перемоги у війні проти України, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).
Кім Чен Ин побажав, щоб 2025 рік став для Росії "роком перемоги у війні в XXI столітті", коли армія окупантів "долатиме неонацистів" і завойовуватиме "велику перемогу".
У листі сказано, що Путін – "найближчий друг і товариш" північнокорейського правителя, а росіяни – "братній народ" мешканцям КНДР.
Кім Чен Ин зазначив, що 2024 рік привів КНДР і Росію до розвитку "традиційних дружніх відносин". Він також висловив готовність ще більше зміцнювати "всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР та Росією у 2025 році.
- 30 листопада Кім Чен Ин заявив, що Росія має право самооборонятися від України.
- 23 грудня NYT заявило, що США вважають, що спрямування військ КНДР на допомогу Росії було ідеєю Пхеньяна.
- Того самого дня повідомлялося, що КНДР збільшила постачання зброї до Росії. WSJ поділилося супутниковими фото.