Глава ЦПД: России нужно воздушное перемирие, чтобы накопить ресурсы для новых ударов

По словам Коваленко, это перемирие – российский "финт", который нельзя допустить

Дроны (Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем)

Идея "перемирия в воздухе", на которую якобы согласна Россия, – это попытка затягивать время и накапливать ресурсы для дальнейших более разрушительных ударов. Такое мнение озвучил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, эта идея является ловушкой, ведь Россия не имеет никакого намерения прекратить войну. Наоборот, она хочет ее продолжать, но при этом сделать так, чтобы не испытывать болезненных ударов вглубь РФ и парализованного авиасообщения.

Последнее Коваленко считает самым большим успехом, ведь во время атак по России парализуется как гражданская авиация, так и грузовая логистика, которая зависит от работы аэропортов.

"Многие скажут – так они же тоже бьют. Тут важно понимать КПД (коэффициент полезного действия) от ударов. Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и более успешные. Поэтому РФ и хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент", – отметил глава ЦПД.

Также враг хочет избежать санкций сейчас, прекратив атаки с воздуха, но продолжив их на земле.

"Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное – финты россиян, которых нельзя допускать и надо сразу бить санкциями", – резюмировал Коваленко.