Голова ЦПД: Росії треба повітряне перемир'я, щоб накопичити ресурси для нових ударів
Ідея "перемир'я в повітрі", на яку нібито згодна Росія, – це спроба затягувати час та накопичувати ресурси задля подальших більш руйнівних ударів. Таку думку озвучив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, ця ідея є пасткою, адже Росія немає жодного наміру припинити війну. Навпаки, вона хоче її продовжувати, але водночас зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ і паралізованого авіасполучення.
Останнє Коваленко вважає найбільшим успіхом, адже під час атак по Росії паралізується як цивільна авіація, так і вантажна логістика, яка залежна від роботи аеропортів.
"Багато хто скаже – так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД (коефіцієнт корисної дії) від ударів. Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші. Тому РФ і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент", – зазначив голова ЦПД.
Також ворог хоче уникнути санкцій зараз, припинивши атаки с повітря, але продовживши їх на землі.
"Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше – фінти росіян, яких не можна допускати та треба одразу бити санкціями", – резюмував Коваленко.
- 5 серпня Bloomberg повідомляв, що Росія розглядає "повітряне перемир’я" з Україною без припинення війни. У Кремлі наразі зважують варіанти поступок Трампу, щоб уникнути обіцяних санкцій.
- FT повідомляло, що Трамп готується вперше запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії за час свого президентства. Остаточне рішення буде ухвалене після зустрічі Віткоффа та Путіна 6 серпня.
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