Голова ЦПД: Росії треба повітряне перемир'я, щоб накопичити ресурси для нових ударів

За словами Коваленка, це перемир'я – російський "фінт", який не можна допустити

Дрони (Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем)

Ідея "перемир'я в повітрі", на яку нібито згодна Росія, – це спроба затягувати час та накопичувати ресурси задля подальших більш руйнівних ударів. Таку думку озвучив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, ця ідея є пасткою, адже Росія немає жодного наміру припинити війну. Навпаки, вона хоче її продовжувати, але водночас зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ і паралізованого авіасполучення.

Останнє Коваленко вважає найбільшим успіхом, адже під час атак по Росії паралізується як цивільна авіація, так і вантажна логістика, яка залежна від роботи аеропортів.

"Багато хто скаже – так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД (коефіцієнт корисної дії) від ударів. Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші. Тому РФ і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент", – зазначив голова ЦПД.

Також ворог хоче уникнути санкцій зараз, припинивши атаки с повітря, але продовживши їх на землі.

"Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше – фінти росіян, яких не можна допускати та треба одразу бити санкціями", – резюмував Коваленко.