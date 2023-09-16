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Глава военного комитета НАТО: Украина трансформировала войну, но Путин хочет переждать

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 14:41
Глава военного комитета НАТО: Украина трансформировала войну, но Путин хочет переждать - Фото
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Вооруженные Силы Украины "трансформировали современную войну". Об этом он сказал на конференции Альянса на уровне руководителей обороны, цитирует его Укринформ.

По его словам, Украина воюет в конфликте "беспрецедентного масштаба". 

"Исторические книги расскажут, как Украина преобразовала современную войну. Они двигаются вперед каждый день, и каждый их успех – это еще один шаг к победе", — сказал Бауэр.

Он отметил, что россияне теряют позиции, а сама РФ страдает от санкций и международной изоляции. 

Военачальник заявил, что в Кремле все еще убеждены, что смогут "переждать" решительность украинского народа. 

"Россия готовилась к этой конфронтации годами, и сейчас она прибегает к мерам, трудным для экономики и населения страны, чтобы восстанавливать свои военные способности", — резюмировал адмирал. 

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72 бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр

Дмитрий Гриниченко
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