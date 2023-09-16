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Глава військового комітету НАТО: Україна трансформувала війну, але Путін хоче перечекати

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 14:41
Глава військового комітету НАТО: Україна трансформувала війну, але Путін хоче перечекати - Фото
Роб Бауер (Фото: EPA)

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Збройні сили України "трансформували сучасну війну". Про це він сказав на конференції Альянсу на рівні керівників оборони, цитує його Укрінформ.

За його словами, Україна воює у конфлікті "безпрецедентного масштабу".

"Історичні книги розкажуть, як Україна перетворила сучасну війну. Вони рухаються вперед щодня, і кожен їхній успіх – це ще один крок до перемоги", — сказав Бауер.

Він зазначив, що росіяни втрачають позиції, а сама РФ страждає від санкцій та міжнародної ізоляції.

Воєначальник заявив, що у Кремлі все ще переконані, що зможуть "перечекати" рішучість українського народу.

"Росія готувалася до цієї конфронтації роками, і зараз вона вдається до заходів, важких для економіки та населення країни, щоб відновлювати свої військові здібності", – резюмував адмірал.

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  • "Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3 штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72 бригади РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Дмитро Гриниченко
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