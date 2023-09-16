Глава військового комітету НАТО: Україна трансформувала війну, але Путін хоче перечекати

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Збройні сили України "трансформували сучасну війну". Про це він сказав на конференції Альянсу на рівні керівників оборони, цитує його Укрінформ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна воює у конфлікті "безпрецедентного масштабу".

"Історичні книги розкажуть, як Україна перетворила сучасну війну. Вони рухаються вперед щодня, і кожен їхній успіх – це ще один крок до перемоги", — сказав Бауер.

Він зазначив, що росіяни втрачають позиції, а сама РФ страждає від санкцій та міжнародної ізоляції.

Воєначальник заявив, що у Кремлі все ще переконані, що зможуть "перечекати" рішучість українського народу.

"Росія готувалася до цієї конфронтації роками, і зараз вона вдається до заходів, важких для економіки та населення країни, щоб відновлювати свої військові здібності", – резюмував адмірал.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.

"Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3 штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72 бригади РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.