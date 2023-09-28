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Главком армии Британии об ударах по Крыму: Путин потерял контроль над войной, ВСУ выиграют

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 13:31
Главком армии Британии об ударах по Крыму: Путин потерял контроль над войной, ВСУ выиграют - Фото
Валерий Залужный и Тони Радакин (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что диктатор Владимир Путин "потерял контроль над войной". Об этом он сообщил во время визита в Киев 28 сентября.

По его словам, он обсудил с украинскими коллегами новые обязательства по военной помощи, которые помогут Украине пройти зиму. 
Он отметил, что недавние удары Сил обороны по Черноморскому флоту во временно оккупированном Крыму являются примером того, как Украина сохраняет инициативу в войне. 
"Путин потерял контроль над войной, которую он начал, и, как следствие, Россия ослабевает. Этот визит, а также мои визиты летом укрепили мою уверенность в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом этапе пути", — сказал Радакин.
  • 22 сентября ВСУ атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня ССО заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.
  • В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

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Дмитрий Гриниченко
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