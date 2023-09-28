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Головком армії Британії про удари по Криму: Путін втратив контроль над війною, ЗСУ виграють

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 13:31
Головком армії Британії про удари по Криму: Путін втратив контроль над війною, ЗСУ виграють - Фото
Валерій Залужний та Тоні Радакін (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач армії Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що диктатор Володимир Путін "втратив контроль над війною". Про це він повідомив під час візиту до Києва 28 вересня.

За його словами, він обговорив з українськими колегами нові зобов'язання щодо військової допомоги, які допоможуть Україні пройти зиму.
Він зазначив, що нещодавні удари Сил оборони по Чорноморському флоту у тимчасово окупованому Криму є прикладом того, як Україна зберігає ініціативу у війні.
"Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія слабшає. Цей візит, а також мої візити влітку зміцнили мою впевненість у тому, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному етапі шляху", — сказав Радакін.
  • 22 вересня ЗСУ атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні ССО заявили, що там нібито було знищено командувача флоту противника на Чорному морі. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.
  • У мережі є багато відео з моментом та наслідками удару по штабу флоту окупантів.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

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Дмитро Гриниченко
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