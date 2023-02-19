Главком НАТО в Европе: Дальнобойные ракеты и F-16 помогут Украине победить – Politico
Дальнобойные ракеты и истребители F-16 помогут Украине выиграть войну против России. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи на закрытом брифинге с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, передает Politico со ссылкой на источники.
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Как отмечается, на закрытом брифинге с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей генерала Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России.
Он ответил: "Да", по словам пяти человек в комнате, которые говорили на условиях анонимности.
Сообщается, что вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление россиян.
Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, подвергая риску командование и тыловые линии снабжения россиян – это помогло бы вывести из строя военную машину РФ внутри Украины.
В Politico подчеркнули, что ответ генерала идет дальше, чем предыдущие публичные комментарии высших должностных лиц нацбезопасности США, которые заявили, что не исключают отправки истребителей в будущем, но также отмечают, что в настоящее время противовоздушная оборона является наиболее срочной потребностью.
Каволи сказал законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и их союзники должны отправить Украине самое передовое оружие, какое только могут.
Речь шла о современных самолетах, беспилотниках и ракетах с дальностью более 100 километров.
Представитель генерала не ответил журналистам на просьбу о комментарии.
- 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.
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