Главком НАТО в Европе: Дальнобойные ракеты и F-16 помогут Украине победить – Politico

Дальнобойные ракеты и истребители F-16 помогут Украине выиграть войну против России. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи на закрытом брифинге с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, передает Politico со ссылкой на источники.

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Как отмечается, на закрытом брифинге с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей генерала Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России.

Он ответил: "Да", по словам пяти человек в комнате, которые говорили на условиях анонимности.

Сообщается, что вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление россиян.

Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, подвергая риску командование и тыловые линии снабжения россиян – это помогло бы вывести из строя военную машину РФ внутри Украины.

В Politico подчеркнули, что ответ генерала идет дальше, чем предыдущие публичные комментарии высших должностных лиц нацбезопасности США, которые заявили, что не исключают отправки истребителей в будущем, но также отмечают, что в настоящее время противовоздушная оборона является наиболее срочной потребностью.

Каволи сказал законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и их союзники должны отправить Украине самое передовое оружие, какое только могут.

Речь шла о современных самолетах, беспилотниках и ракетах с дальностью более 100 километров.

Представитель генерала не ответил журналистам на просьбу о комментарии.

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

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Наталія Медведєва

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