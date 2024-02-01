Главнокомандующий ВСУ: Нужна совершенно новая госсистема технологического перевооружения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силам обороны нужно создать "абсолютно новую государственную систему технологического перевооружения", которая должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства. Об этом главком написал в своей новой статье.
По его словам, для овладения новыми формами и способами применения войск, Силам обороны необходимо создать "совершенно новую государственную систему технологического перевооружения".
Главком отметил, что к такой системе должны принадлежать следующие подсистемы:
→ разработки и научного сопровождения;
→ производства и обслуживания;
→ подготовка персонала и обобщения боевого опыта;
→ применение войск (сил);
→ гибкое финансирование;
→ логистики.
Залужный отметил, что, вероятнее всего, каждая из этих подсистем потребует отдельного исследования и развития. По его словам, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства.
"Безусловно, все это потребует времени, но именно время является определяющим", – отметил главком ВСУ.
По мнению Залужного, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Это с учетом уже существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также согласно взглядам партнеров в современных условиях, пояснил он.
Срок пять месяцев обусловлен тем, что необходимо создать соответствующие организационные структуры и укомплектовать их, подготовить персонал, обеспечить ресурсами, создать соответствующую инфраструктуру, логистику и разработать доктринальную базу.
- Другие основные тезисы из статьи читайте здесь.
- Залужный перечислил, на чем Украине необходимо сосредоточиться в 2024 году: система обеспечения высокотехнологичными средствами, новая философия ведения войны с учетом ограничений и овладения новыми возможностями в кратчайшие сроки.
- Залужный заявил о необходимости создания нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей.
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