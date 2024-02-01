Главнокомандующий ВСУ: Нужна совершенно новая госсистема технологического перевооружения

По мнению Залужного, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев

Валерий Залужный (Скриншот по видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силам обороны нужно создать "абсолютно новую государственную систему технологического перевооружения", которая должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства. Об этом главком написал в своей новой статье.

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По его словам, для овладения новыми формами и способами применения войск, Силам обороны необходимо создать "совершенно новую государственную систему технологического перевооружения".

Главком отметил, что к такой системе должны принадлежать следующие подсистемы:

→ разработки и научного сопровождения;

→ производства и обслуживания;

→ подготовка персонала и обобщения боевого опыта;

→ применение войск (сил);

→ гибкое финансирование;

→ логистики.

Залужный отметил, что, вероятнее всего, каждая из этих подсистем потребует отдельного исследования и развития. По его словам, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства.

"Безусловно, все это потребует времени, но именно время является определяющим", – отметил главком ВСУ.

По мнению Залужного, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Это с учетом уже существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также согласно взглядам партнеров в современных условиях, пояснил он.

Срок пять месяцев обусловлен тем, что необходимо создать соответствующие организационные структуры и укомплектовать их, подготовить персонал, обеспечить ресурсами, создать соответствующую инфраструктуру, логистику и разработать доктринальную базу.

Другие основные тезисы из статьи читайте здесь.

Залужный перечислил, на чем Украине необходимо сосредоточиться в 2024 году: система обеспечения высокотехнологичными средствами, новая философия ведения войны с учетом ограничений и овладения новыми возможностями в кратчайшие сроки.

Залужный заявил о необходимости создания нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей.

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