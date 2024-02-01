Головнокомандувач ЗСУ: Потрібна абсолютно нова державна система технологічного переозброєння

На думку Залужного, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва може тривати до п'яти місяців

Валерій Залужний (Скриншот з відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Силам оборони потрібно створити "абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння", яка має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб'єктів, котрі можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва. Про це головком написав у своїй новій статті.

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За його словами, для опанування нових форм і способів застосування військ, Силам оборони необхідно створити "абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння".

Головком зазначив, що до такої системи мають належати наступні підсистеми:

→ розробки та наукового супроводу;

→ виробництва та обслуговування;

→ підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;

→ застосування військ (сил);

→ гнучкого фінансування;

→ логістики.

Залужний зазначив, що, ймовірніше за все, кожна цих з підсистем потребуватиме окремого дослідження та розвитку. За його словами вже нині з упевненістю можна сказати, що система має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб'єктів, котрі можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва.

"Безперечно, усе це потребуватиме часу, але саме час є визначальним", – зауважив головком ЗСУ.

На думку Залужного, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Це з урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішень та вже створеної системи управління та набутого досвіду, а також згідно з поглядами партнерів у сучасних умовах, пояснив він.

Термін у п'ять місяців обумовлений тим, що необхідно створити відповідні організаційні структури та укомплектувати їх, підготувати персонал, забезпечити ресурсами, створити відповідну інфраструктуру, логістику та розробити доктринальну базу.

Інші основні тези зі статті читайте тут.

Залужний перерахував, на чому Україні необхідно зосередитися у 2024 році: система забезпечення високотехнологічними засобами, нова філософія ведення війни з урахуванням обмежень та опанування нових спроможностей у найкоротші терміни.

Залужний заявив про необхідність створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей.

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