Головнокомандувач ЗСУ: Потрібна абсолютно нова державна система технологічного переозброєння
Валерій Залужний (Скриншот з відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Силам оборони потрібно створити "абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння", яка має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб'єктів, котрі можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва. Про це головком написав у своїй новій статті.

За його словами, для опанування нових форм і способів застосування військ, Силам оборони необхідно створити "абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння".

Головком зазначив, що до такої системи мають належати наступні підсистеми: 

→ розробки та наукового супроводу; 

→ виробництва та обслуговування;

→ підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду;

→ застосування військ (сил);

→ гнучкого фінансування;

→ логістики.

Залужний зазначив, що, ймовірніше за все, кожна цих з підсистем потребуватиме окремого дослідження та розвитку. За його словами вже нині з упевненістю можна сказати, що система має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб'єктів, котрі можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва.

"Безперечно, усе це потребуватиме часу, але саме час є визначальним", – зауважив головком ЗСУ.

На думку Залужного, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Це з урахуванням вже фактично існуючої системи застосування, знайдених технічних рішень та вже створеної системи управління та набутого досвіду, а також згідно з поглядами партнерів у сучасних умовах, пояснив він.

Термін у п'ять місяців обумовлений тим, що необхідно створити відповідні організаційні структури та укомплектувати їх, підготувати персонал, забезпечити ресурсами, створити відповідну інфраструктуру, логістику та розробити доктринальну базу.

  • Інші основні тези зі статті читайте тут.
  • Залужний перерахував, на чому Україні необхідно зосередитися у 2024 році: система забезпечення високотехнологічними засобами, нова філософія ведення війни з урахуванням обмежень та опанування нових спроможностей у найкоротші терміни. 
  • Залужний заявив про необхідність створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей.

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