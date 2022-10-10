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Главные новости Украины и мира на 19:00 10 октября

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 19:00
Главные новости Украины и мира на 19:00 10 октября - Фото
Последствия ракетного удара по Киеву (Фото: ГСЧС)

1. В ЦЕНТРЕ КИЕВА ПРОГРЕМЕЛИ ВЗРЫВЫ. ИДЕТ МАССИРОВАННАЯ РАКЕТНАЯ АТАКА НА ВСЮ УКРАИНУ. По данным мэра Киева Виталия Кличко, от ракетных ударов в столице погибли пять человек, 51 – пострадал (подробнее).

2. РОССИЯ МАССИРОВАННО БЬЕТ РАКЕТАМИ ПО УКРАИНЕ: ВЗРЫВЫ В ДНЕПРЕ, ХАРЬКОВЕ, НА ЗАПАДЕ. Армия России массированно ударила ракетами по Украине (подробнее).

3. ЗАЛУЖНЫЙ: РОССИЯ ВЫПУСТИЛА 75 РАКЕТ ПО УКРАИНЕ, 41 СБИЛИ СИЛЫ ПВО. УДАРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне (подробнее).

4. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА УКРАИНУ РАКЕТАМИ Х-101, Х-555, КАЛИБРАМИ, ИСКАНДЕРАМИ, ИЗ РСЗО – ВСУ. Утром 10 октября Россия атаковала Украину по всем направлениям ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона (подробнее).

5. В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ ВВОДЯТ ГРАФИКИ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. В результате обстрелов российскими оккупантами объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области (подробнее).

6. "СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ НА АЗС СМЫСЛА НЕТ" – ГЕРУС О ПАНИКЕ НА ЗАПРАВКАХ. На АЗС снова образовались очереди, единственная причина этого — эмоциональное иррациональное восприятие ситуации, заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус (подробнее).

7. В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ГЕРМАНИЯ ПОСТАВИТ В УКРАИНУ СИСТЕМУ ПВО IRIS-T. В ближайшие дни Германия поставит в Украину первую из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM (подробнее).

8. УКРАИНЦЕВ ПРОСЯТ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 17:00 ДО 22:00. Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 22:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей (подробнее).

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Вадим Ребрина
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