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Главные новости Украины и мира на 19:00 11 октября

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 19:00
Главные новости Украины и мира на 19:00 11 октября - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

1. РОССИЯ УДАРИЛА ДРОНАМИ-КАМИКАДЗЕ ПО ЛАДЫЖИНСКОЙ ТЭС В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ. Повреждено энергетическое оборудование, обошлось без жертв (подробнее).

2. ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕГОДНЯ В КИЕВЕ НЕ БУДЕТ — КГГА. Ситуация с электроснабжением стабилизирована, в Киеве сегодня не применяются аварийные отключения электроэнергии (подробнее).

3. ЗА ПОЛДНЯ ПВО УКРАИНЫ СБИЛА 20 РОССИЙСКИХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ И 13 ИРАНСКИХ ДРОНОВ-КАМИКАДЗЕ. По состоянию на 13:30 11 октября подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПРОСИЛ У G7 ПВО СРЕДНЕГО И ДАЛЬНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ, В ЧАСТНОСТИ SAMP-T ВИДЕО. Во время внеочередной встречи лидеров G7 президент Владимир Зеленский обратился к ним с просьбой оказать содействие созданию над Украиной воздушного щита (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗМЕСТИТЬ НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. Во время внеочередной встречи лидеров G7 президент Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности (подробнее).

6. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ ПЕРВУЮ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СИСТЕМ ПВО IRIS-T – SPIEGEL. Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Обзор | Германия дает Украине ПВО IRIS-T. Что она может – технические характеристики

Вадим Ребрина
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