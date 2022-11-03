Главные новости Украины и мира на 19:00 3 ноября

1. РОССИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ НА ТРЕТЬЕМ НАПРАВЛЕНИИ НА ДОНБАССЕ – СВОДКА ГЕНШТАБА. Российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области (подробнее).

2. БАЙДЕН ОБРАТИЛСЯ К НАЦИИ: "АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ И БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ПОД УГРОЗОЙ". Американский лидер Джо Байден заявил, что демократия и будущее США – "в опасности" из-за того, что к власти идут сторонники конспирологических теорий об "украденной победе" на президентских выборах 2020 года, – и многое зависит от промежуточных выборов на следующей неделе (подробнее).

3. У КУЛЕБЫ ОТВЕТИЛИ ПУТИНУ ПО ЗЕРНУ: НИКАКИХ НОВЫХ ГАРАНТИЙ УКРАИНА НЕ ДАВАЛА. Украина не брала на себя никаких новых обязательств по зерновому соглашению, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (подробнее).

4. ГЕНШТАБ: РФ ВСЮ НЕДЕЛЮ АТАКУЕТ ПАВЛОВКУ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ К УГЛЕДАРУ. ВСУ УНИЧТОЖАЮТ ОККУПАНТОВ – КАРТА. Российские оккупанты в течение последней недели ведут наступательные действия в районе Павловки, чтобы выйти на Угледар (подробнее).

5. РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ НА 2023 ГОД. Верховная Рада на заседании 3 ноября приняла государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом. За соответствующий законопроект №8000 проголосовали 295 народных депутатов (подробнее).

6. УКРАИНА ВЕРНУЛА ИЗ ПЛЕНА 107 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 74 БОЙЦА ЗАЩИЩАЛИ АЗОВСТАЛЬ: ВИДЕО. Сегодня, 3 ноября, состоялся обмен пленными, в рамках которого Украина вернула 107 военнослужащих (подробнее).

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Вадим Ребрина

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