Главный помощник Хегсета на совещаниях рассказывал о своем походе в стрип-клуб – NYT
В ходе рабочих встреч в Пентагоне руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер рассказывал, как он посещал стриптиз-клуб. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на собеседников.
Отмечается, что в офисе Хегсета есть внутренние споры, усложняющие эффективную работу. Например, несмотря на срочный указ президента Дональда Трампа о развертывании противоракетной обороны, пакет необходимых документов оставался неподписанным на столе министра обороны в течение трех недель, даже несмотря на регулярные звонки из Белого дома.
Также в Пентагоне жалуются на то, что совещания под руководством Каспера часто затягиваются и переходят в бессмысленные или вульгарные дискуссии. К примеру, во время встречи с представителями организации для ветеранов он рассказал, как посещал стриптиз-клуб в Вашингтоне вместе с одним из ее членов.
Кроме того, по словам одного из собеседников, в министерстве царит атмосфера недоверия: некоторые сотрудники сообщили, что команда Хегсета проверяет их старые сообщения в соцсетях на наличие возможных признаков нелояльности к президенту. Три гражданских работника Пентагона рассказали, что руководители требовали от них предоставить резюме, чтобы продемонстрировать свой "патриотизм" в команде Хегсета.
Еще одной проблемой стало то, что глава Пентагона якобы угрожал провести проверку на детекторе лжи среди тех, кого подозревают в утечке информации из мессенджера Signal.
- 20 апреля 2025 года Politico писало, что Пентагон уволит Каспера на фоне скандала с утечкой информации через мессенджер Signal.
- 21 апреля сообщалось, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.
- Хегсет в ответ подверг критике медиа и людей, которые предоставили эту информацию журналистам.