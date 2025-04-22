Головний помічник Гегсета на нарадах розповідав про свій похід до стрип-клубу – NYT

За даними NYT, у Пентагоні скаржаться на те, що наради під керівництвом Каспера часто затягуються і переходять у "безглузді чи вульгарні дискусії"

Піт Гегсет (Фото: ЕРА)

Під час робочих зустрічей у Пентагоні керівник апарату міністра оборони США Піта Гегсета Джо Каспер розповідав, як він відвідував стриптиз-клуб. Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на співрозмовників.

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Зазначається, що в офісі Гегсета є внутрішні суперечки, які ускладнюють ефективну роботу. Наприклад, попри терміновий указ президента Дональда Трампа щодо розгортання протиракетної оборони, пакет необхідних документів залишався непідписаним на столі міністра оборони протягом трьох тижнів, навіть попри регулярні дзвінки з Білого дому.

Також у Пентагоні скаржаться на те, що наради під керівництвом Каспера часто затягуються і переходять у "безглузді чи вульгарні дискусії". Наприклад, під час зустрічі з представниками організації для ветеранів він розповів, як відвідував стриптиз-клуб у Вашингтоні разом з одним із її членів.

Крім того, за словами одного зі співрозмовників, у міністерстві панує атмосфера недовіри: деякі співробітники повідомили, що команда Гегсета перевіряє їхні старі дописи в соцмережах на наявність можливих ознак нелояльності до президента. Троє цивільних працівників Пентагону розповіли, що керівники вимагали від них надати резюме, аби продемонструвати свій "патріотизм" у команді Гегсета.

Ще однією проблемою стало те, що глава Пентагону нібито погрожував провести перевірку на детекторі брехні серед тих, кого підозрюють у витоку інформації з месенджера Signal.

20 квітня 2025 року Politico писало, що Пентагон звільнить Каспера на тлі скандалу з витоком інформації через месенджер Signal.

21 квітня повідомлялося, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Гегсет у відповідь розкритикував медіа та людей, які надали цю інформацію журналістам.