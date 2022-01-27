Приоритет – прекращение огня: Зеленский о нормандской встрече политсоветников
Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает сам факт проведения встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", ее конструктивность, а также намерение продолжить предметные переговоры через две недели в Берлине. Заявление об этом появилось на сайте президента.
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"Для нашего государства приоритет сегодня – достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – сказано в заявлении.
Позитивом названо также то, что на встрече были обсуждены разногласия в трактовке Минских соглашений, и то, что стороны согласились, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от разногласий в их трактовках.
Президент считает, что необходима активизация нормандского формата и встреча лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время.
Встреча политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате 26 января в Париже продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных. В подписанном по результатам переговоров коммюнике было заявлено, что стороны намерены снизить уровень разногласий для продвижения переговорного процесса.
- 9 декабря 2021 года в ЕС заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский форматы.
- 17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса".
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