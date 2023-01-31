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Главу Харьковского окружного админсуда приговорили к пяти годам лишения свободы

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 19:38
Главу Харьковского окружного админсуда приговорили к пяти годам лишения свободы - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Сегодня, 31 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым признана виновной в предоставлении неправомерной выгоды глава Харьковского окружного административного суда. Об этом сообщают ВАКС и САП.

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По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, осуждена Ольга Панченко.

Как отмечается, по приговору суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.

Уточняется, что приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что глава суда пыталась оказать давление на одну из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась ее "подкупить" взяткой в $3000 за принятие решения в пользу третьих лиц по административному делу о земельном вопросе.

Она была разоблачена сразу после передачи ею неправомерной выгоды 21 сентября 2020 года в рамках совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Читайте также: Высший антикорсуд отправил под стражу организатора дачи взятки экс-замминистра

Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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