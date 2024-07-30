Главу МИД Китая пригласили в Украину. Пекин настроен положительно

По словам пресс-секретаря МИД, это было не просто протокольное приглашение, которое обычно делают во время любого визита, а "настоящее приглашение"

Ван И (Фото: ЕРА/PEDRO PARDO)

Министерство иностранных дел направило приглашение главе китайской дипломатии Ван И приехать в Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии. Об этом на брифинге сообщил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.

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По его словам, это было не просто протокольное приглашение, которое обычно совершают во время любого визита, а "настоящее приглашение".

"Мы готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии против нашей страны и чтобы провести более глубокие двусторонние разговоры с ним по ряду региональных и двусторонних вопросов", – сказал спикер МИД.

Тихий заверил, что китайских представителей заинтересовало предложение. В то же время, гипотетическая дата этого визита неизвестна.

23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай. По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

Кулеба "достаточно подробно" обсуждал с китайским коллегой Ван И, чтобы Пекин не передавал Москве оружие для войны против Украины.

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