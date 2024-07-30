Очільника МЗС Китаю запросили до України. Пекін налаштований на це позитивно

За словами речника МЗС, це було не просто протокольне запрошення, яке зазвичай роблять під час будь-якого візиту, а "справжнє запрошення"

Ван Ї (Фото: ЕРА/PEDRO PARDO)

Міністерство закордонних справ надіслало запрошення главі китайської дипломатії Ван Ї приїхати до України, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Про це на брифінгу повідомив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.

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За його словами, це було не просто протокольне запрошення, яке зазвичай роблять під час будь-якого візиту, а "справжнє запрошення".

"Ми готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни та щоб провести глибші двосторонні розмови з ним щодо низки регіональних і двосторонніх питань", – сказав речник МЗС.

Тихий запевнив, що китайських представників зацікавила пропозиція. Водночас гіпотетична дата цього візиту невідома.

23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

Кулеба "достатньо детально" обговорював з китайським колегою Ван Ї, щоб Пекін не передавав Москві зброю для війни проти України.

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