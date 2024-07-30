Очільника МЗС Китаю запросили до України. Пекін налаштований на це позитивно
Міністерство закордонних справ надіслало запрошення главі китайської дипломатії Ван Ї приїхати до України, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Про це на брифінгу повідомив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.
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За його словами, це було не просто протокольне запрошення, яке зазвичай роблять під час будь-якого візиту, а "справжнє запрошення".
"Ми готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни та щоб провести глибші двосторонні розмови з ним щодо низки регіональних і двосторонніх питань", – сказав речник МЗС.
Тихий запевнив, що китайських представників зацікавила пропозиція. Водночас гіпотетична дата цього візиту невідома.
- 23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.
- 24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.
- Кулеба "достатньо детально" обговорював з китайським колегою Ван Ї, щоб Пекін не передавав Москві зброю для війни проти України.
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