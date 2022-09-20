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Главу военного комитета НАТО спросили, готов ли Альянс к распаду РФ. Ответ: Украина важнее

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 15:02
Главу военного комитета НАТО спросили, готов ли Альянс к распаду РФ. Ответ: Украина важнее - Фото
Роб Бауэр (Фото: пресс-служба НАТО)

Главу военного комитета НАТО Роба Бауэра спросили, готов ли Альянс к возможному распаду России, на что он ответил, что сейчас все сосредоточены на помощи Украине. Об этом он заявил в эфире канала ETV, цитирует его ERR.

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По его словам, вопрос возможного развала России является "не самой насущной заботой", а более важная задача — обеспечение способности Украины продолжать противостоять полномасштабному вторжению РФ. 

"Чтобы мы были готовы на своей территории, если россияне соберутся что-то организовать против НАТО. Я думаю, что на данный момент это хороший тест, чтобы убедиться, что все происходит вовремя, что мы защищаем Украину столько времени, сколько необходимо, и в то же время позаботиться о том, чтобы наша промышленная база в западных странах была способна производить больше возможностей, больше боеприпасов для замены того, что мы отправляем в Украину, и увеличивать наши собственные запасы до соответствующего уровня", — сказал Бауэр.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин строил свою сегодняшнюю систему более 20 лет, а поэтому не стоит ждать развала РФ после его ухода.

Читайте также: Данилов: В РФ ряд регионов выступают против Путина. На первом месте — Татарстан и Чечня 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война нато
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