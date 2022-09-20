Разведка Эстонии: Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него
Российский диктатор Владимир Путин строил свою сегодняшнюю систему более 20 лет, а поэтому не стоит ждать развала РФ после его ухода. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг в эфире канала ETV, цитирует его ERR.
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По его словам, он не разделяет мнение о том, что может случиться распад России.
"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту", — сказал он.
Он отметил, что в России возможно все, в том числе и потенциальный приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", — заявил Гросберг.
- Ранее в эстонской разведке заявили, что активные боевые действия в Украине продлится еще от семи до девяти недель, а потом будет статическая война, и эта фаза продлится до весны.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что еще при нашей жизни Российская Федерация развалится. При этом ее обязательно нужно будет разоружить.
- Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.
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