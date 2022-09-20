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Разведка Эстонии: Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 13:51
Разведка Эстонии: Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него - Фото
Марго Гросберг (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин строил свою сегодняшнюю систему более 20 лет, а поэтому не стоит ждать развала РФ после его ухода. Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг в эфире канала ETV, цитирует его ERR.

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По его словам, он не разделяет мнение о том, что может случиться распад России. 

"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту", — сказал он.

Он отметил, что в России возможно все, в том числе и потенциальный приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова

"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", — заявил Гросберг.

Читайте также: Данилов: В РФ ряд регионов выступают против Путина. На первом месте — Татарстан и Чечня 

Дмитро Гриниченко
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Россия владимир путин разведка эстония
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