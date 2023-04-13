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"Глубоко шокирован". Боррель заявил, что все виновные в казни военного должны ответить

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 06:53
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что глубоко шокирован казнью украинского военнопленного – все виновные должны понести ответственность. Реакция Борреля опубликована в его Twitter.

"Глубоко шокирован брутальным видео обезглавливания украинского военнопленного. Это подлое нарушение Женевских конвенций. Все виновные и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", – написал главный дипломат ЕС.

Боррель добавил, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Наталія Медведєва
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война военные преступления казнь Жозеп Боррель
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