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19.02.2019, 17:18

Гнап договорился с Силой людей об участии в предвыборной кампании

Гнап договорился с Силой людей об участии в предвыборной кампании - Фото
гнап фото - fb/gnap.ua

Кандидат сообщил, что скоро будет представлена доработанная концепция кампании

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Кандидат в президенты Дмитрий Гнап продолжит предвыборную кампанию от имени политической партии Сила людей. Об этом он сообщил в Facebook.

Кандидат написал, что на согласование позиций с партийными ячейками Силы Людей по участию в его предвыборной кампании пришлось потратить почти неделю. 

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"Следовательно, наш штаб продолжает работать. А кампанию отныне возглавляет один из лидеров Силы Людей - Дмитрий Дробот. Мы также доработали саму концепцию кампании и представим ее в скором времени", - сообщил Гнап.

Как сообщалось ранее, Гнап попал в скандал, связанный с деньгами. В 2015 году он обещал перечислить 15 000 евро, которые выиграла команда журналистов, украинской армии, но за четыре года перечислил только 2 000. Еще около 3 000 он потратил на нужды проекта Слідство.Інфо, остальное, около 9 000 евро, хранится на личном банковском счете Гнапа.

После этого партия Сила людей, которая выдвинула Гнапа кандидатом, официально обратилась к нему с призывом снять свою кандидатуру. Он отказался это делать.

12 февраля сообщалось, что Гнап перевел редакции Слідство.Інфо деньги, которые журналисты ранее получили в качестве премии. 

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Теги: дмитрий гнап, выборы-2019, Слідство.Інфо, сила людей
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