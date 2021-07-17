UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Годовщина MH17. США призвали Россию к ответственности, с заявлением выступил и Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 14:04
Годовщина MH17. США призвали Россию к ответственности, с заявлением выступил и Зеленский - Фото
Реконструкция сбитого самолета Boeing 737 рейса MH17 (фото - ЕРА)

Сегодня – седьмая годовщина трагедии самолета MH17, который был сбит из российской ракетной системы Бук в небе над Донбассом. США призвали Россию взять на себя ответственность, президент Владимир Зеленский заявил, что "ответственность неминуема", но российский Бук не упоминал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент напомнил о выводах Объединенной следственной группы: рейс MH17 был сбит с подконтрольной России части Донбасса, а ракетная система Бук была завезена из РФ и увезена туда же после трагедии.

"Россия до сих пор не признавала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием", – сказал Кент в видеообращении из Славянска, которое опубликовало посольство США в Facebook.

Читайте также: Дело MH17. Против Кремля дал показания террорист, вывозивший "Бук" в Россию

Зеленский написал в Twitter, что эту трагедию и преступление будет помнить весь мир. "Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!" – добавил он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что сейчас речь идет о поименно установлении каждого преступника.

В релизе на сайте Офиса президента также напомнили о выводах Объединенной следственной группы о причастности к трагедии России и, что самолет был сбит из российского Бука.

"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", – добавили в ОП.

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • В 2016 году СБУ задержала водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого над Донбассом в 2014 году был сбит Boeing-777. В 2017 году он был осужден.
  • 7 июня 2021 года в Амстердаме начались основные слушания по делу о сбитом Boeing-777. Обвиняемые: террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
  • 9 июня суд отклонил версию о запуске ракеты из зоны ВСУ.

Читайте также: Свидетели пуска ракеты по МН17 впервые дали показания – стреляли со стороны боевиков

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский boeing Посольство США MH17 бук Джордж Кент
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 