Годовщина MH17. США призвали Россию к ответственности, с заявлением выступил и Зеленский

Сегодня – седьмая годовщина трагедии самолета MH17, который был сбит из российской ракетной системы Бук в небе над Донбассом. США призвали Россию взять на себя ответственность, президент Владимир Зеленский заявил, что "ответственность неминуема", но российский Бук не упоминал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент напомнил о выводах Объединенной следственной группы: рейс MH17 был сбит с подконтрольной России части Донбасса, а ракетная система Бук была завезена из РФ и увезена туда же после трагедии.

"Россия до сих пор не признавала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием", – сказал Кент в видеообращении из Славянска, которое опубликовало посольство США в Facebook.

Читайте также: Дело MH17. Против Кремля дал показания террорист, вывозивший "Бук" в Россию

Зеленский написал в Twitter, что эту трагедию и преступление будет помнить весь мир. "Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность – неизбежна!" – добавил он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что сейчас речь идет о поименно установлении каждого преступника.

В релизе на сайте Офиса президента также напомнили о выводах Объединенной следственной группы о причастности к трагедии России и, что самолет был сбит из российского Бука.

"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", – добавили в ОП.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

В 2016 году СБУ задержала водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого над Донбассом в 2014 году был сбит Boeing-777. В 2017 году он был осужден.

7 июня 2021 года в Амстердаме начались основные слушания по делу о сбитом Boeing-777. Обвиняемые: террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

9 июня суд отклонил версию о запуске ракеты из зоны ВСУ.

Читайте также: Свидетели пуска ракеты по МН17 впервые дали показания – стреляли со стороны боевиков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.