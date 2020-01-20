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Гончарук: Для наблюдения за террористами РФ нужен больший бюджет

Гончарук: Для наблюдения за террористами РФ нужен больший бюджет - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.01.2020, 15:12

Премьер надеется, что Албания поднимет вопрос увеличения финансирования СММ ОБСЕ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что для постоянного наблюдения за российскими террористами на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, нужно увеличить бюджет. Об этом он написал в Twitter.

"СММ ОБСЕ необходимо следить за ситуацией в сфере безопасности на оккупированных российскими террористами украинских территориях 24/7. Более того, структурам ОБСЕ необходимо действовать как на территориях Донецкой и Луганской областей, так и в Крыму. Это требует увеличения бюджета", - написал он.

В этой связи премьер выразил надежду, что Албания как председательствующее в ОБСЕ государство обратит внимание других участников на необходимость увеличения такого финансирования и проведение необходимых переговоров.

С 1 января 2020 года председательство в ОБСЕ приняла Албания. Новый глава Эди Рама заверил, что безопасность в Украине останется в центре внимания. 

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