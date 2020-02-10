Гончарук: Не могу назвать Авакова своим-своим человеком

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков не входит в близкий круг премьера Алексея Гончарука, однако отношения с ним выстроены в конструктивном ключе. Об этом в интервью Украинской правде рассказал Гончарук.

"Очевидно, что Арсен Борисович не входит в ближайший круг людей, которых я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды", - сказал он.

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Премьер заверил, что привилегий у Авакова, как и у других министров, нет. А его отсутствия на заседаниях Кабмина Гончарук объяснил тем, что тот обязан оперативно реагировать на ситуации в правоохранительной сфере и часто сопровождает президента Владимира Зеленского.

Гончарук также не смог вспомнить, почему Авакова не было на ролике с новогодними поздравлениями от членов Кабмина.

29 августа 2019 Аваков был оставлен Радой на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность Зеленского.

10 октября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".

24 декабря Гончарук сказал, что судьбу Авакова должна решать Верховная Рада.

6 февраля 2020 Зеленский не смог ответить на вопрос, закончился ли испытательный срок Авакова, и добавил, что ждет от него результатов по громким делам.

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