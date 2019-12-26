Тейлор: У Авакова у самого нет уверенности по делу Шеремета

Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился за помощью в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета к нескольким странам. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Европравда.

Тейлор рассказал, что Аваков провел подробный брифинг для иностранных послов и попросил несколько государств-партнеров о помощи в расследовании. Сейчас, по словам Тейлора, некоторые из них изучают, чем они могли бы помочь следствию.

Однако дипломат заявил, что он не уверен в том, что Аваков убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.

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