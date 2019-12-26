Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тейлор: У Авакова у самого нет уверенности по делу Шеремета

Тейлор: У Авакова у самого нет уверенности по делу Шеремета - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
26.12.2019, 16:42

Американский дипломат считает, что министр внутренних дел сам не до конца убежден в вине тех, кому предъявлены обвинения в делу об убийстве журналиста

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился за помощью в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета к нескольким странам. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Европравда.

Тейлор рассказал, что Аваков провел подробный брифинг для иностранных послов и попросил несколько государств-партнеров о помощи в расследовании. Сейчас, по словам Тейлора, некоторые из них изучают, чем они могли бы помочь следствию. 

Однако дипломат заявил, что он не уверен в том, что Аваков убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета. 

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - добавил Тейлор.

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко. 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под арестом Юлию Кузьменко.
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Читайте также: Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo

Напишите нам
арсен аваков Павел Шеремет Уильям Тейлор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 