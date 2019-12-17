Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo

Выводы украинских экспертов Юрия Ирхина, Андрея Семенца, Екатерины Педько и британца Айвана Бирча в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, по результатам которого троих людей заподозрили в причастности к преступлению, "противоречат друг другу". Об этом говорится в расследовании журналистов Слідство.Інфо.

В частности, портретная экспертиза не смогла идентифицировать в женщине, которая закладывает взрывчатку под авто, арестованную на два месяца Юлию Кузьменко.

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"Психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, экспертиза ходьбы считает доказательства "условно-достаточными", - говорится в расследовании о Кузьменко.

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Бирч ранее провел еще одно исследование ходьбы: он полагает, что якобы причастные к убийству и зафиксированные на видео женщины могут быть одним лицом. Полиция же задержала двоих женщин - Кузьменко и Дугарь.