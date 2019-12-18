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Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава

Гончарук отреагировал на увольнения топ-менеджеров Минздрава - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.12.2019, 19:07

По словам премьер-министра, увольнения в Минздраве – нормальный рабочий процесс

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что высшее руководство Министерства здравоохранения увольняется из ведомства, поскольку лояльные к бывшей и.о. министра Уляне Супрун не могут сработаться с новой командой во главе с министром Зоряной Скалецкой. Об этом он рассказал сегодня на брифинге.

"Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Уляне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю", - заявил он и добавил, что это – нормальный рабочий процесс.

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