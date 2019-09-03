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Гончарук рассказал об отношениях между Зеленским и правительством

Гончарук рассказал об отношениях между Зеленским и правительством - Фото
Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 09:38

Премьер-министр назвал президента идеальным координатором и лидером команды

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал правительство и президента Владимира Зеленского "монолитной командой" и заверил, что сотрудничество ветвей власти останется в рамках Конституции. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Отвечая на вопрос, не изменилась ли в Украине форма государственного правления на президентскую республику, если президент дает поручения правительству и Верховной Раде, Гончарук ответил, что "нет оснований считать, что модель политического устройства изменилась, если в Конституцию не было внесено изменений."

"Господин Зеленский объективно лидер команды, которая сейчас пришла, предложение возглавить правительство мне сделал президент, поэтому я и люди все там присутствующие отождествляют себя с президентом и считают его частью команды", - заявил Гончарук. В то же время, отметил премьер, "надо работать в границах закона, Конституции". Он сказал, что не видит никакой проблемы в том, что Зеленский, являясь де-факто лидером политической силы, которая собирается "коренным образом изменить ситуацию в стране", старается координировать процессы таких изменений. "У меня нет ни малейшего дискомфорта", - заявил Гончарук.

По мнению Гончарука, Зеленский - "идеальный координатор", умеет слушать и принимать аргументы. "Нет этой истории, что я самый умный и слушайте все меня", - рассказал премьер-министр.

По словам Гончарука, правительство - лишь один из инструментов среди других - таких, как офис президента или генеральная прокуратура. "Я никогда не добьюсь, как правительство, экономического роста, если прокуратура будет работать плохо. Также и прокуратура не будет успешной, если ей нечем платить зарплату, - если правительство не будет работать нормально", - описал Гончарук взаимодействие между органами власти.

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Владимир Зеленский кабинет министров алексей гончарук
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