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Гончарук: Россия - агрессор, но и самый крупный сосед

Гончарук: Россия - агрессор, но и самый крупный сосед - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.09.2019, 11:36

Премьер-министр заявил, что лучшим ответом агрессору со стороны Украины будет ее успех

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что под его руководством правительство намерено быть "очень прагматичным" и напомнил о том, что Украине надо понять, как сосуществовать со страной-агрессором Россией, которая является нашим самым большим соседом. Об этом он заявил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). 

"Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны", - заявил Гончарук.

"Для меня лично Россия как государство – это агрессор, здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились. Но это никак не отменяет того, что Россия – это наш самый большой сосед, и просто надо понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем", - напомнил премьер. 

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