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Гончарук съездил в Донбасс, спрашивал жителей о проблемах: фото

Гончарук съездил в Донбасс, спрашивал жителей о проблемах: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
28.10.2019, 21:11

Премьер-министр побеседовал с жителями Николаевки Волновахского района

Премьер-министр Алексей Гончарук посетил с рабочим визитом Донецкую область в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В составе рабочей группы также были глава МинВОТ Оксана Коляда и советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Сопровождал чиновников командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он ознакомил премьера с текущей обстановкой на линии соприкосновения и проблемами, которые больше всего беспокоят местное население.

Гончарук побеседовал с жителями Николаевки Волновахского района.

Отмечается, что среди прочего, самой большой проблемой для люди назвали невозможность использования сотен гектаров своей земли из-за минирования и  размещения там фортификационных сооружений. И при этом граждане продолжают платить налоги за эти земли.

Сообщается, что не менее важной назвали проблему диагностики туберкулеза, медицинского обеспечения, строительства дорог и др.

Также рабочая группа посетила контрольный пункт въезда-выезда в Новотроицком, где обсудили с пограничниками особенности пересечения линии разграничения пешеходами и транспортными средствами.

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алексей гончарук оксана коляда оос Донецкая область
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