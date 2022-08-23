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"Горячее" всего – на востоке, но наступления и штурмы РФ безуспешны, утверждают в Генштабе

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 07:19
Уничтоженный российский танк Т-72БЗ на Изюмском направлении (Фото: НГУ)

Наиболее активные боевые действия российские оккупанты вели за прошедшие сутки на востоке, сосредоточив усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

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На Бахмутском направлении враг пытался провести разведку боем в районе Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы. Эти попытки не имели успеха – россияне отошли.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступление у Красногоровки и Первомайского, но также без успеха.

Южнее, на Новопавловском направлении, армия России наступала в районах Новомихайловки и Золотой Нивы, но без толку.

На этих и других направлениях оккупанты не переставили наносить огневое поражение почти из всего ассортимента имеющегося вооружения.

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На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия по удержанию ранее занятых районов и рубежей, пытается улучшить тактическое положение.

Также на Южнобугском направлении основные усилия враг сосредотачивает на том же – удержании занимаемых позиций (и недопущении продвижения сил обороны Украины), и принимает меры по восполнению потерь.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Евгений Пилипенко
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война сводка генштаб 23 августа
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