Госбюро расследований опровергло арест активов Прямого и 5 канала

Госбюро расследований опровергло информацию об аресте активов телеканалов Прямой и 5 канал. В пресс-службе ГБР сообщили, что арест наложен только на имущество, владельцем которого непосредственно является пятый президент Петр Порошенко.

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Вчера Европейская солидарность заявила, что помимо имущества лидера политсилы суд якобы арестовал активы Прямого и 5 канала, которые, как утверждают в партии, Порошенко не принадлежат. В партии также заявили, что решение суда написано "под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом".

В Госбюро в ответ "во избежание манипуляций и спекуляций" сообщили, что Печерский суд Киева рассмотрел ходатайство об аресте имущества Порошенко и "обоснованно принял решение об аресте имущества подозреваемого". Речь идет об имуществе, которое, по данным госреестров, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Информацию о якобы аресте активов телеканалов в ГБР назвали "ложной" и "ожидаемой".

"Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло", – заявили в ГБР.

Также в Госбюро подчеркнули, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает собственника пользоваться другими правами.

В ноябре 2021-го, после подписания Зеленским закона об олигархах, Порошенко передал Прямой и 5 канал людям из своего окружения.

20 декабря Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.

24 декабря СМИ сообщали, что ГБР просит Печерский суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд грн, а суд якобы разрешил его принудительный привод для избрания меры пресечения. Официально ни ГБР, ни суд эту информацию не подтверждали. Однако, когда 4 января в СМИ появилась информация об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, в ГБР опровергли ее, заявив, что ходатайство не отзывали.

Вчера Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко. Цель ареста — обеспечение возможной его конфискации в случае признания судом вины Порошенко, пояснили в ОГП.

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Оксана Житнюк

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