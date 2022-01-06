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Имущество Порошенко арестовали, чтобы обеспечить его возможную конфискацию – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 17:01
Имущество Порошенко арестовали, чтобы обеспечить его возможную конфискацию – ОГП - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Цель ареста имущества пятого президента Петра Порошенко — обеспечение возможной конфискации этого имущества в случае признания судом вины Порошенко по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Об этом сказал представитель Офиса генпрокурора во время брифинга.

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Он напомнил, что санкции ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч.1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК предусматривают дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества или без нее.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу (УПК), арест допускается с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания", – сказал чиновник.

Он уточнил, что арестовано "ценное движимое и недвижимое имущество в виде квартир, дома, также корпоративные права на различные субъекты хозяйственной деятельности".

Конкретные объекты представитель ОГП отказался назвать, сославшись на то, что УПК не позволяет ему этого делать.

По его словам, арест на имущество Порошенко наложен на время досудебного расследования.

Вадим Ребрина
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Петр Порошенко госизмена арест ОГП
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