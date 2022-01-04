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В ГБР опровергают отзыв из суда ходатайства об аресте Порошенко

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 20:13
В ГБР опровергают отзыв из суда ходатайства об аресте Порошенко - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Госбюро расследований опровергает обнародованную сегодня в СМИ информация о якобы отзыве из Печерского районного суда Киева 29 декабря ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба бюро. 

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"Во избежание манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", – сказано в сообщении.

Информацию об отзыве ходатайства распространила, в частности, Украинская правда со ссылкой на решение Печерского суда. Согласно этому решению, 29 декабря прокурор до рассмотрения ходатайства о мере пресечения подал заявление о его возвращении "для доработки".

Следственный судья отметил, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора. Вместе с тем, частью 2 статьи 185 УПК предусмотрено: если после представления ходатайства о применении меры пресечения следователю, прокурору стали известны другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение судом вопроса, он обязан дополнить или изменить ходатайство.

Исходя из принципа диспозитивности уголовного производства, судья решил вернуть ходатайство.

В решении суда не указано имя подозреваемого, однако номер производства совпадает с номером производства, открытого в 2016 году. Именно по этому делу в ноябре 2021 года было сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку. В декабре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении пятому президенту. 

Вадим Ребрина
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госизмена Петр Порошенко гбр
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