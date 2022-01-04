В ГБР опровергают отзыв из суда ходатайства об аресте Порошенко
Госбюро расследований опровергает обнародованную сегодня в СМИ информация о якобы отзыве из Печерского районного суда Киева 29 декабря ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
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"Во избежание манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", – сказано в сообщении.
Информацию об отзыве ходатайства распространила, в частности, Украинская правда со ссылкой на решение Печерского суда. Согласно этому решению, 29 декабря прокурор до рассмотрения ходатайства о мере пресечения подал заявление о его возвращении "для доработки".
Следственный судья отметил, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора. Вместе с тем, частью 2 статьи 185 УПК предусмотрено: если после представления ходатайства о применении меры пресечения следователю, прокурору стали известны другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение судом вопроса, он обязан дополнить или изменить ходатайство.
Исходя из принципа диспозитивности уголовного производства, судья решил вернуть ходатайство.
В решении суда не указано имя подозреваемого, однако номер производства совпадает с номером производства, открытого в 2016 году. Именно по этому делу в ноябре 2021 года было сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку. В декабре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении пятому президенту.
- 20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. Его вызывают в Госбюро расследований на 23 декабря.
- По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти Зеленского.
- В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.
- 24 декабря ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривень. Печерский суд якобы дал разрешение на принудительный привод пятого президента на заседание для избрания меры пресечения.
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