Госдеп: Дело импичмента Трампа не изменило отношение к Украине

Джордж Кент (фото - usip.org)

Слушания по делу импичмента президента США Дональда Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает Укринформ.

"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и прежде. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - отметил Кент.

Читайте также: В Пентагоне сказали, когда Украина получит остаток военной помощи

По его словам, объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией также не изменилась", - подчеркнул Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".

В июле военная помощь Украине была заблокирована по указанию президента США Дональда Трампа и и.о главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.

По показаниям свидетеля в рамках расследования об импичменте Трампа, для разблокировки военной помощи украинские власти должны были сделать заявление о начале расследования против политического противника президента США.

11 сентября военная помощь была разблокирована

Читайте также: "Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Уильям Тейлор