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Госдеп: Дело импичмента Трампа не изменило отношение к Украине

Госдеп: Дело импичмента Трампа не изменило отношение к Украине - Фото
Джордж Кент (фото - usip.org)
24.11.2019, 07:45

Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев, отметил зампомощника госсекретаря США

Слушания по делу импичмента президента США Дональда Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает Укринформ.

"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и прежде. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - отметил Кент.

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По его словам, объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и в направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией также не изменилась", - подчеркнул Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".

  • В июле военная помощь Украине была заблокирована по указанию президента США Дональда Трампа и и.о главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.
  • По показаниям свидетеля в рамках расследования об импичменте Трампа, для разблокировки военной помощи украинские власти должны были сделать заявление о начале расследования против политического противника президента США.
  • 11 сентября военная помощь была разблокирована.

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