В Пентагоне сказали, когда Украина получит остаток военной помощи

Пентагон (Фото - EPA)

Пентагон в течение нескольких недель передаст Украине остаток средств, заложенных Конгрессом США на военную помощь. Об этом пресс-секретарь Пентагона сообщил Голосу Америки.

До конца финансового года, 1 октября, уже были переведены $214 млн из 250. Про остаток средств министра обороны США Марка Эспера запросили четверо сенаторов-демократов, высказав беспокойство тем, что Украина до сих пор не получила всю сумму.

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"После всей этой публичности, сложно представить, что администрация Трампа не дает эти деньги Украине", - сказал сенатор Дик Дурбин в интервью Голосу Америки.

В июле военная помощь Украине была заблокирована по указанию президента США Дональда Трампа и и.о главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.

По показаниям свидетеля в рамках расследования об импичменте Трампа, для разблокировки военной помощи украинские власти должны были сделать заявление о начале расследования против политического противника президента США.

11 сентября военная помощь была разблокирована.

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