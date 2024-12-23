Госдеп США просит американцев немедленно уехать из Беларуси из-за рисков задержаний

Американская сторона обеспокоена потенциальными беспорядками в стране и рисками для граждан США

Госдепартамент США (Фото: Depositphotos)

Граждане США должны немедленно уехать из Беларуси или ограничить визиты в страну. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Госдеп обновил статус "не путешествовать" в страну до четвертого уровня из-за существующей опасности для американских граждан.

Среди причин, из-за которых американцам рекомендуют покинуть Беларусь, – содействие России в войне против Украины, потенциальные беспорядки, риски задержаний и произвольное применение властями местных законов.

В Госдепе также отметили, что у посольства США ограниченные возможности оказания помощи американцам в Беларуси. С февраля 2022 года посольство США в Минске остановило свою работу, а все дипломаты выехали. Получить помощь граждане США могут только в другой стране.

Помимо этого, в Беларуси не признают двойное гражданство. В Госдепе предполагают, что власти страны могут отказаться признавать гражданство США, отказать или задержать консульскую помощь задержанным американцам с двойным гражданством.

"Из-за произвольного применения беларускими властями местных законов и риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, а также вследствие повышенной нестабильности и непредсказуемости региональной обстановки в сфере безопасности не следует ездить в Беларусь", – подчеркнули в Госдепе США.

Американцам, которые не хотят выезжать, рекомендуют не участвовать в митингах или акциях протеста, а также пересмотреть планы эвакуации на случай экстренной ситуации.