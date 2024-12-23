Держдеп США просить американців негайно виїхати з Білорусі через ризики затримань

Американська сторона стурбована потенційними заворушеннями в країні та ризиками для громадян США

Держдепартамент США (Фото: Depositphotos)

Громадяни США мають негайно виїхати з Білорусі чи обмежити візити до країни. Про це повідомляє Державний департамент США.

Держдеп оновив статус "не подорожувати" до країни до четвертого рівня через небезпеку для американських громадян.

Серед причин, через які американцям рекомендують залишити Білорусь, – сприяння Росії у війні проти України, потенційні заворушення, ризики затримань та довільне застосування владою місцевих законів.

У Держдепі також зазначили, що посольство США має обмежені можливості надання допомоги американцям у Білорусі. З лютого 2022 року посольство США у Мінську зупинило свою роботу, а всі дипломати виїхали. Отримати допомогу громадяни США можуть лише в іншій країні.

Крім цього, у Білорусі не визнають подвійне громадянство. У Держдепі припускають, що влада країни може відмовитися визнавати громадянство США, відмовити або затримати консульську допомогу затриманим американцям із подвійним громадянством.

"Через довільне застосування білоруською владою місцевих законів та ризик затримання, продовження сприяння війні Росії проти України, а також внаслідок підвищеної нестабільності та непередбачуваності регіональної ситуації у сфері безпеки не слід їздити до Білорусі", – підкреслили в Держдепі США.

Американцям, які не хочуть виїжджати, рекомендують не брати участі у мітингах чи акціях протесту, а також переглянути плани евакуації на випадок екстреної ситуації.