Госдеп США: В России неверно истолковали терпение Трампа касательно войны против Украины
Терпение президента США Дональда Трампа в России могли неверно истолковать. Однако он доказал, что к нему следует относиться серьезно, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 29 июля.
"Он проявил терпение, и некоторые могли неправильно это истолковать. И я думаю, что время для неверного толкования прошло... Президент Трамп, безусловно, доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видели результаты этого по всему миру", – сказала она.
Что касается нового срока для диктатора России Владимира Путина в 10 дней, то их может и не быть. По словам Брюс, даже когда Трамп устанавливал 50-дневный срок для прекращения огня, не было известно, когда именно могут быть введены санкции против РФ.
"У него и раньше были сроки, в рамках которых он действовал очень быстро... Он сократил эти сроки, потому что он примерно понимал, какова ситуация", – сказала пресс-секретарь Госдепартамента.
Она отметила, что санкции обсуждаются регулярно и Трамп сам поднимал этот вопрос, так как некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти. Сейчас "задействован миллион фронтов, ведутся переговоры".
"Мы знаем, что это в его арсенале. Есть много вещей, которые он может сделать, точно так же, как есть много вещей, которые может сделать и поддержать госсекретарь Марко Рубио", – сказала Брюс.
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих ресурсы у государства-агрессора.
- 28 июля он сократил этот срок до "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- А 29 июля Трамп заявил, что у Путина есть 10 дней для урегулирования войны против Украины. В противном случае он применит пошлины и другие меры. При этом президент США считает, что урегулирование войны в Украине займе еще много времени.
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