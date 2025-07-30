Госдеп США: В России неверно истолковали терпение Трампа касательно войны против Украины

Представитель Госдепа отметил, что срока в 10 дней может и не быть – Трамп привык действовать быстро

Тэмми Брюс (Фото:US State Department)

Терпение президента США Дональда Трампа в России могли неверно истолковать. Однако он доказал, что к нему следует относиться серьезно, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 29 июля.

"Он проявил терпение, и некоторые могли неправильно это истолковать. И я думаю, что время для неверного толкования прошло... Президент Трамп, безусловно, доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видели результаты этого по всему миру", – сказала она.

Что касается нового срока для диктатора России Владимира Путина в 10 дней, то их может и не быть. По словам Брюс, даже когда Трамп устанавливал 50-дневный срок для прекращения огня, не было известно, когда именно могут быть введены санкции против РФ.

"У него и раньше были сроки, в рамках которых он действовал очень быстро... Он сократил эти сроки, потому что он примерно понимал, какова ситуация", – сказала пресс-секретарь Госдепартамента.

Она отметила, что санкции обсуждаются регулярно и Трамп сам поднимал этот вопрос, так как некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти. Сейчас "задействован миллион фронтов, ведутся переговоры".

"Мы знаем, что это в его арсенале. Есть много вещей, которые он может сделать, точно так же, как есть много вещей, которые может сделать и поддержать госсекретарь Марко Рубио", – сказала Брюс.