Держдеп США: У Росії неправильно витлумачили терпіння Трампа щодо війни проти України

Представник Держдепу зазначив, що терміну в 10 днів може й не бути – Трамп звик діяти швидко

Теммі Брюс (Фото:US State Department)

Терпіння президента США Дональда Трампа в Росії могли неправильно витлумачити. Однак він довів, що до нього слід ставитися серйозно, заявила прессекретарка Держдепартаменту США Теммі Брюс на брифінгу 29 липня.

"Він виявив терпіння, і деякі могли неправильно це витлумачити. І я думаю, що час для неправильного тлумачення минув... Президент Трамп, безумовно, довів, що до нього слід ставитися серйозно, тому що він серйозна людина. І ми бачили результати цього по всьому світу", – сказала вона.

Що стосується нового терміну для диктатора Росії Володимира Путіна у 10 днів, то їх може і не бути. За словами Брюс, навіть коли Трамп встановлював 50-денний термін для припинення вогню, не було відомо, коли саме можуть бути введені санкції проти РФ.

"У нього і раніше були терміни, у межах яких він діяв дуже швидко... Він скоротив ці терміни, тому що він приблизно розумів, якою є ситуація", – сказала речниця Держдепартаменту.

Вона зазначила, що санкції обговорюються регулярно і Трамп сам порушував це питання, оскільки деякі країни отримують вигоду від купівлі російської нафти. Зараз "задіяно мільйон фронтів, ведуться переговори".

"Ми знаємо, що це в його арсеналі. Є багато речей, які він може зробити, точно так само, як є багато речей, які може зробити і підтримати держсекретар Марко Рубіо", – сказала Брюс.