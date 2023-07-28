Госизмена. Пророссийского блогера Шария и экс-главу полиции Винницкой области будут судить

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блогера Анатолия Шария и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Шарию и Шевцову инкриминируют государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

Следствие установило, что обвиняемые осуществляли подрывную деятельность против Украины, выполняя задачи ФСБ РФ.

С 2018 года бывший милиционер, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы и предоставлял ему информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов.

Другой обвиняемый – руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала.

С 2019 года Шарий фактически проживает в Испании и организует пророссийские пиар-акции, создает и распространяет антиукраинские сюжеты.

Как установило следствие Шевцов привлек Шария к сотрудничеству с ФСБ РФ и блогер согласился выполнять задачи спецслужбы.

Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.

О проделанной работе обвиняемые отчитывались своему куратору по ФСБ РФ.

1 марта 2023 года СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему руководителю Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антону Шевцову.

6 июля пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене.

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