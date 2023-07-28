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Держзрада. Проросійського блогера Шарія та ексглаву поліції Вінницької області будуть судити

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 11:07
Держзрада. Проросійського блогера Шарія та ексглаву поліції Вінницької області будуть судити - Фото
Анатолий Шарий (скриншот видео Анатолий Шарий, YouTube)

Прокурори Вінницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо українського блогера Анатолія Шарія та ексглави Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Шарію та Шевцову інкримінують державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що обвинувачені провадили підривну діяльність проти України, виконуючи завдань ФСБ РФ.

З 2018 року колишній міліціонер, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму, співпрацював з робітником російської спецслужби та надавав йому інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів.

Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.

З 2019 року Шарій фактично проживає в Іспанії та організовує проросійські піар-акції, створює та розповсюджує антиукраїнські сюжети.

Як встановило слідство, Шевцов залучив Шарія до співпраці з ФСБ РФ й блогер погодився виконувати завдання спецслужби.

Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ.

  • 1 березня 2023 року СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру у державній зраді колишньому керівнику Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антону Шевцову.
  • 6 липня проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у держзраді.
Наталія Медведєва
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анатолій шарійАнтон Шевцовдержзрада
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