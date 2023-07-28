Держзрада. Проросійського блогера Шарія та ексглаву поліції Вінницької області будуть судити

Прокурори Вінницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо українського блогера Анатолія Шарія та ексглави Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Шарію та Шевцову інкримінують державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що обвинувачені провадили підривну діяльність проти України, виконуючи завдань ФСБ РФ.

З 2018 року колишній міліціонер, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму, співпрацював з робітником російської спецслужби та надавав йому інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів.

Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.

З 2019 року Шарій фактично проживає в Іспанії та організовує проросійські піар-акції, створює та розповсюджує антиукраїнські сюжети.

Як встановило слідство, Шевцов залучив Шарія до співпраці з ФСБ РФ й блогер погодився виконувати завдання спецслужби.

Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ.

1 березня 2023 року СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру у державній зраді колишньому керівнику Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антону Шевцову.

6 липня проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у держзраді.

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